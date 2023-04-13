Маричева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Маричев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганина Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Маричев Алексей Дмитриевич
Малая Гусиха, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно