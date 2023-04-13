Маричева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маричева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Маричев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Маричев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганина Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Маричев Алексей Дмитриевич

Малая Гусиха, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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