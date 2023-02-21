Марсагишвили (Путан) Вита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инга
Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марсагишвили Элдари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Миндия
Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нато
Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Эдик
Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари