Марсагишвили (Путан) Вита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили (Путан) Вита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инга

Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсагишвили Элдари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Миндия

Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нато

Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Эдик

Отец ребёнка: Марсагишвили Элдари

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