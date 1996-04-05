Константинова (Козлова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти05.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1964
Сын: Константинов Андрей Рудольфович
Отец ребёнка: Константинов Рудольф Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1971
Сын: Константинов Алексей Рудольфович
Отец ребёнка: Константинов Рудольф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1996