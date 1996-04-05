Константинова (Козлова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Козлова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

05.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1964

Сын: Константинов Андрей Рудольфович

Отец ребёнка: Константинов Рудольф Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1971

Сын: Константинов Алексей Рудольфович

Отец ребёнка: Константинов Рудольф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Рудольф Иванович

Смерть
05.04.1996
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