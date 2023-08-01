Ладник Алексей Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладник Алексей Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладник Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1905

Дочь: Ладник Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ладник Анна Даниловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89JR-RSPG?i=23&cc=2269694
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладник Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно
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