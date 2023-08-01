Ладник Алексей Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладник Давид
Рождение ребёнка
28.02.1905
Дочь: Ладник Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ладник Анна Даниловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89JR-RSPG?i=23&cc=2269694
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладник Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно