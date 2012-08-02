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Душечкин Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1952

Дата смерти

02.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1952

Отец: Душечкин Михаил Ефимович

Мать: Табачук Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
02.08.2012
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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