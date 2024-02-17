Велтистова Серафима Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велтистова Серафима Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1990

Отец: Велтистов Максим Евгеньевич

Мать: Русанова Марина Анатольевна

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