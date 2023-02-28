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Кузьминская Анна Семеновна

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Место рождения

Тихвинский, Ржевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

После 01.01.1746

Дата смерти

10.01.1814

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1746

Отец: Семен Якимович

Мать: Наталья Ефимовна

Тихвинский, Ржевский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
27.01.1764

Муж: Кузьминский Терентий Родионович

Рождение ребёнка
После 01.01.1767

Сын: Кузьминский Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Кузьминский Терентий Родионович

Рождение ребёнка
17.09.1772

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кузьминский Терентий Родионович

Рождение ребёнка
После 01.01.1779

Дочь: Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Кузьминский Терентий Родионович

Смерть
10.01.1814
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