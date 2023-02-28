Кузьминская Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1746
Дата смерти10.01.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1746
Отец: Семен Якимович
Мать: Наталья Ефимовна
Бракосочетание
27.01.1764
Рождение ребёнка
После 01.01.1767
Сын: Кузьминский Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Кузьминский Терентий Родионович
Рождение ребёнка
17.09.1772
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кузьминский Терентий Родионович
Рождение ребёнка
После 01.01.1779
Дочь: Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Кузьминский Терентий Родионович
Смерть
10.01.1814