Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Коровченко Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Коровченко Филипп Дмитриев

Петраковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровченко Даниил Филиппов

Отец ребёнка: Коровченко Филипп Дмитриев

Смерть
Неизвестно