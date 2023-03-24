Keda (Rapevets) Rapevets
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Rapevets Piotr
Мать: Rapevets Melania
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Tananko Keda
Отец ребёнка: Keda Keda
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Gudko Aleksandra
Отец ребёнка: Keda Keda
Рождение ребёнка
1935
Сын: Keda Nikolai
Отец ребёнка: Keda Keda
Novoe Selo, Belarus
Смерть
1983