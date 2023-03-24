Keda (Rapevets) Rapevets — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Keda (Rapevets) Rapevets

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Rapevets Piotr

Мать: Rapevets Melania

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Tananko Keda

Отец ребёнка: Keda Keda

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Gudko Aleksandra

Отец ребёнка: Keda Keda

Рождение ребёнка
1935

Сын: Keda Nikolai

Отец ребёнка: Keda Keda

Novoe Selo, Belarus
Рождение ребёнка
1939

Сын: Keda Keda

Отец ребёнка: Keda Keda

Смерть
1983
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