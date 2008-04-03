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Казахецян Арменуи Арутюновна
Казахецян Арменуи Арутюновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.2008
Пол
Женский
Отец
Казахецян Арутюн Юрьевич
1977 г.р.
Мать
Асатурян Мельсида Робертовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2008
Отец:
Казахецян Арутюн Юрьевич
Мать:
Асатурян Мельсида Робертовна
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