Королев Илья Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Илья Сергеевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

08.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1987

Отец: Королев Сергей Олегович

Мать: Королева Светлана Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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