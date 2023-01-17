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Королев Илья Сергеевич
Королев Илья Сергеевич
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
08.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Королев Сергей Олегович
1958 г.р.
Мать
Королева (Шилова) Светлана Сергеевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1987
Отец:
Королев Сергей Олегович
Мать:
Королева Светлана Сергеевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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