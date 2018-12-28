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Шибанов Александр Никитич
Шибанов Александр Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Шибанов Никита Викторович
1987 г.р.
Мать
Рубан Анастасия Владимировна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2018
Отец:
Шибанов Никита Викторович
Мать:
Рубан Анастасия Владимировна
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