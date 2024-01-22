Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения08.11.1815 ст.
Дата смерти10.07.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1815 ст.
Отец: Иван Степанов
Мать: Анна Борисова
Бракосочетание
12.04.1836 ст.
Жена: Мария Степанова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.
Сын: Федор Филиппов
Мать ребёнка: Мария Степанова
Смерть
10.07.1866 ст.
От простуды