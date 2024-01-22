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Филипп Иванов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.11.1815 ст.

Дата смерти

10.07.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

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ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1815 ст.

Отец: Иван Степанов

Мать: Анна Борисова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.04.1836 ст.

Жена: Мария Степанова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.

Сын: Федор Филиппов

Мать ребёнка: Мария Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.07.1866 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От простуды

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