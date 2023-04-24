Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
12.08.1908
Дочь: Шейнина София
Мать ребёнка: Мандельштам Роза Соломоновна
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Левина Берта
Мать ребёнка: Мандельштам Роза Соломоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
продавец кож
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост