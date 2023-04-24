Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1880

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Мать: Мандельштам Мерэ Абрамовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
12.08.1908

Дочь: Шейнина София

Мать ребёнка: Мандельштам Роза Соломоновна

Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Левина Берта

Мать ребёнка: Мандельштам Роза Соломоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандельштам Роза Соломоновна

Работа или профессия
Неизвестно
продавец кож
Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
1941
Рижское гетто
Причина смерти: Холокост
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