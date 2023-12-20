Рогожникова (Исаева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожникова (Исаева) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Марина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Широкова (Рогожникова) Лия Анатольевна

Отец ребёнка: Рогожников Анатолий

Смерть
Неизвестно

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