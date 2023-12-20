Рогожникова (Исаева) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Марина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Широкова (Рогожникова) Лия Анатольевна
Отец ребёнка: Рогожников Анатолий
Смерть
Неизвестно