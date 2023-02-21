Haag Frieda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haag Frieda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1944

Отец: Dreer Johann

Мать: Haag Lydia

Смерть
Неизвестно
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