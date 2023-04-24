Онищенко Иван
Место рождения
Дата рождения24.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1874
Отец: Онищенко Макарий
Мать: Онищенко Ирина Фомина
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
20.12.1895
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Онищенко Андрей
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова
Рождение ребёнка
10.02.1900
Сын: Онищенко Гавриил
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова
Смерть
Неизвестно