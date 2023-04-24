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Онищенко Иван

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

24.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1874

Отец: Онищенко Макарий

Мать: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Онищенко Мотрона Симеонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Онищенко Андрей

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.02.1900

Сын: Онищенко Гавриил

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Симеонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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