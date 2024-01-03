Половинкина Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Половинкина) Надежда

Отец ребёнка: Половинкин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Половинкина) Агриппина

Отец ребёнка: Половинкин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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