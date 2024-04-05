Rosińska-Bąkowska (Ponichtera) Anna
Место рожденияBiałe Błoto
Дата рождения16.11.1831
Дата смерти19.06.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1831
Białe Błoto
Бракосочетание
?.01.1849
Муж: не указан
Współmałżonek: Ignacy Bączkowski/Bąkowski
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Aleksandrowicz (Rosińska) Rozalia
Отец ребёнка: не указан
Długosiodło
Смерть
19.06.1909
Białe Błoto
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby