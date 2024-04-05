Rosińska-Bąkowska (Ponichtera) Anna 16.11.1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosińska-Bąkowska (Ponichtera) Anna

Место рождения

Białe Błoto

Дата рождения

16.11.1831

Дата смерти

19.06.1909

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1795 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1831

Отец: Ponichtera Piotr

Мать: Szydlik-Ponichtera (Kulesza) Agnieszka

Białe Błoto
Бракосочетание
?.01.1849

Муж: не указан

Współmałżonek: Ignacy Bączkowski/Bąkowski
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Aleksandrowicz (Rosińska) Rozalia

Отец ребёнка: не указан

Długosiodło
Смерть
19.06.1909
Białe Błoto
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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