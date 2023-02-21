Жамина (Большагина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамина (Большагина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Большагин Василий

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Большагин Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Большагин Василий

Рождение ребёнка
31.01.1925

Сын: Жамин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Большагин Василий

СССР
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большагин Василий

Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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