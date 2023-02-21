Жамина (Большагина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Большагин Василий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Большагин Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Большагин Василий
Рождение ребёнка
31.01.1925
Сын: Жамин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Большагин Василий
СССР
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Большагин Василий
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно