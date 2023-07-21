Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

1837 г.р.

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Симон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон

Смерть
Неизвестно