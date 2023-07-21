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Аксинья
Аксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Не указана
Муж
Симон
1813 г.р.
Дети
Зиновья
1837 г.р.
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь:
Зиновья
Отец ребёнка:
Симон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Симон
Смерть
Неизвестно
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