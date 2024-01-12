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Гурцев Сергей

Место рождения

Зюзинская волость, дер. Битцы,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурцев Николай

Мать: не указана

Зюзинская волость, дер. Битцы,
Рождение ребёнка
25.06.1908

Дочь: Бондарева Александра

Мать ребёнка: Гурцева Клавдия

Московская область, дер. Битца
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурцева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурцева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурцева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурцева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурцева Клавдия

Смерть
Неизвестно
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