Гурцев Сергей
Место рожденияЗюзинская волость, дер. Битцы,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурцев Николай
Зюзинская волость, дер. Битцы,
Рождение ребёнка
25.06.1908
Дочь: Бондарева Александра
Мать ребёнка: Гурцева Клавдия
Московская область, дер. Битца
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурцева Клавдия
Смерть
Неизвестно