Трефилов (Онорин) Фёдор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти24.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Онорин Герасим
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна
Ломь, Уинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.05.1945
Медлингский уезд Фридхофштрассе Братская могила