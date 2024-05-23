Трефилов (Онорин) Фёдор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов (Онорин) Фёдор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Онорин Герасим

Мать: не указана

В документах ошибка с годом рождения - архивисты уточняли
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
28.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна

Ломь, Уинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.05.1945
Медлингский уезд Фридхофштрассе Братская могила

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