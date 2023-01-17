Бородина (Войнова) Евдокия Фотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Войнова) Евдокия Фотеевна

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Место рождения

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.08.1905

Дата смерти

10.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрецы, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Слабко Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Бородин Павел Прохорович

Прилепы, Тимский уезд, Курская губерния
Смерть
10.02.1989
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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