Бородина (Войнова) Евдокия Фотеевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1905
Дата смерти10.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Слабко Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Бородин Павел Прохорович
Прилепы, Тимский уезд, Курская губерния
Смерть
10.02.1989
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область