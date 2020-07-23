Ярославцева (Бжицкая) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.07.1934
Дата смерти23.07.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934
Отец: Бжицких Иван Лукич
Бракосочетание
12.02.1957
Рождение ребёнка
09.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярославцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
26.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярославцев Владимир Александрович
Смерть
23.07.2020