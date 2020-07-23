Ярославцева (Бжицкая) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева (Бжицкая) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

29.07.1934

Дата смерти

23.07.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934

Отец: Бжицких Иван Лукич

Мать: Бжицкая Ефросинья Еремеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
12.02.1957

Муж: Ярославцев Владимир Александрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярославцев Владимир Александрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярославцев Владимир Александрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
23.07.2020
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