Челнокова (Лукина) Агафья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелнокова (Лукина) Агафья Евграфовна

Челнокова (Лукина) Агафья Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1896 ст.

Муж: Челноков Константин Иларионович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.

Дочь: Матрона Константиновна

Отец ребёнка: Челноков Константин Иларионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close