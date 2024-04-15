Челнокова (Лукина) Агафья Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.
Дочь: Матрона Константиновна
Отец ребёнка: Челноков Константин Иларионович
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно