Василенко Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василенко Екатерина Максимовна
Восприемник
04.09.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Харитонович Павленко
Рождение ребёнка
12.09.1851 ст.
Сын: Василенко Иван Максимович
Мать ребёнка: Василенко Феодосия Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно