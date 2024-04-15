Василенко Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленко Максим Иванович

Василенко Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василенко Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
04.09.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Харитонович Павленко
Рождение ребёнка
12.09.1851 ст.

Сын: Василенко Иван Максимович

Мать ребёнка: Василенко Феодосия Моисеевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Феодосия Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close