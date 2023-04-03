(Turkki Turcki) Matleena Eskontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Turkki Turcki) Matleena Eskontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1663 г.р.

Мать

1665 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Turkki/turcki Eskell Eerikinpoika/Eschillius

Мать: Aune Erikint

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