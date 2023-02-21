Ивашкина (Харланова) Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкина (Харланова) Матрона Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879 ст.

Отец: Харланов Сергей Феоктистович

Мать: Наталья Алексеевна

Бракосочетание
26.02.1896 ст.

Муж: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
07.01.1897 ст.

Сын: Ивашкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.

Сын: Ивашкин Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Герасина Мавра

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
10.12.1907

Дочь: Филюшкина Варвара

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Волкова Полина

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ивашкин Семен Петрович

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ивашкин Петр

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Ивашкин Василий

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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