Ивашкина (Харланова) Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879 ст.
Отец: Харланов Сергей Феоктистович
Мать: Наталья Алексеевна
Бракосочетание
26.02.1896 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1897 ст.
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Герасина Мавра
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
10.12.1907
Дочь: Филюшкина Варвара
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Волкова Полина
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1914 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ивашкин Петр
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Ивашкин Василий
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивашкин Петр Федорович
Смерть
Неизвестно