Мигаловская (Костикова) Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигаловская (Костикова) Анна Евгеньевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.02.1959

Дата смерти

13.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959

Отец: Костиков Евгений Алексеевич

Мать: Костикова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1986

Дочь: Кессених Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Мигаловский Дмитрий Витальевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1991

Дочь: Орехова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Мигаловский Дмитрий Витальевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигаловский Дмитрий Витальевич

Смерть
13.04.1998
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