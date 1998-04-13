Мигаловская (Костикова) Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1959
Дата смерти13.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959
Рождение ребёнка
05.09.1986
Дочь: Кессених Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Мигаловский Дмитрий Витальевич
Рождение ребёнка
01.02.1991
Дочь: Орехова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Мигаловский Дмитрий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1998