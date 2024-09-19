Салихов Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Шакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал

Рождение ребёнка
01.06.1949

Сын: Айзятуллин Касим Шакирович

Мать ребёнка: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал

Рождение ребёнка
01.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал

Рождение ребёнка
10.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал

Смерть
Неизвестно

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