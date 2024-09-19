Салихов Шакир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1949
Сын: Айзятуллин Касим Шакирович
Мать ребёнка: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал
Рождение ребёнка
01.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал
Рождение ребёнка
10.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал
Смерть
Неизвестно