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Бондарь Полина Идрисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955

Отец: Алиев Идрис Земфирович

Мать: Костецкая Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Виктор Александрович

Рождение ребёнка
01.06.1974

Сын: Матвеев Вячеслав

Отец ребёнка: Матвеев Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
18.02.1985

Сын: Бондарь Даниил Викторович

Отец ребёнка: Бондарь Виктор Александрович

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