Бондарь Полина Идрисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1955
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955
Отец: Алиев Идрис Земфирович
Мать: Костецкая Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1974
Сын: Матвеев Вячеслав
Отец ребёнка: Матвеев Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
18.02.1985
Сын: Бондарь Даниил Викторович
Отец ребёнка: Бондарь Виктор Александрович