Цибизова (Васильева) Галина Викторовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.04.1921
Дата смерти27.06.2013
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1921
Россия
Рождение ребёнка
11.07.1945
Дочь: Ингендорф/бергманн Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Цибизов Николай Романович
Рождение ребёнка
28.01.1949
Дочь: Дроздова Жанна Николаевна
Отец ребёнка: Цибизов Николай Романович
Смерть
27.06.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Востряковское клабдище