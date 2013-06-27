Цибизова (Васильева) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибизова (Васильева) Галина Викторовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.04.1921

Дата смерти

27.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1921

Отец: Васильев Виктор Осипович

Мать: Васильева Арина Филипповна

Россия
Рождение ребёнка
11.07.1945

Дочь: Ингендорф/бергманн Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Цибизов Николай Романович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.01.1949

Дочь: Дроздова Жанна Николаевна

Отец ребёнка: Цибизов Николай Романович

Смерть
27.06.2013
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Востряковское клабдище