Васильевых Инна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевых Инна Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1950

Отец: не указан

Мать: Васильевых Александра Иосифовна

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