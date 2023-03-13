Красавин Василей Козьмич
Место рожденияОлонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти30.07.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
30.07.1895 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Девятинская волость,д.Мильгачево
Возможно работа при Мариинском канале.Внезапная смерть от катара желудка.Похоронен на кладбище "чужестранных" Воскресенского прихода Девятинской церкви