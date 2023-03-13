Красавин Василей Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасавин Василей Козьмич

Красавин Василей Козьмич

Место рождения

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

30.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Красавин Козьма Елесеевич

Мать: Красавина Василиста Ивановна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская вотчина Никольского приказа,д.Зобово
Смерть
30.07.1895 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Девятинская волость,д.Мильгачево
Возможно работа при Мариинском канале.Внезапная смерть от катара желудка.Похоронен на кладбище "чужестранных" Воскресенского прихода Девятинской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close