Фризюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милания Ивановна
Мать ребёнка: Фризюк Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Фризюк Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фризюк Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фризюк Мотрёна Ивановна
Мать ребёнка: Фризюк Феодосия
Смерть
Неизвестно