Каретников Борис Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников Борис Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1962

Дата смерти

23.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1986

Дочь: Григорян Евгения Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.2019