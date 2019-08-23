Каретников Борис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1962
Дата смерти23.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1986
Дочь: Григорян Евгения Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.2019