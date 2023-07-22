Солонцова (Ткаченко) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонцова (Ткаченко) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Михаил Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Введенская Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Солонцова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно