Солонцова (Ткаченко) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Михаил Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Введенская Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Солонцова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно