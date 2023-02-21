Кропотухина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Константин (1 сын)
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (2 дочери)
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (1 дочь)
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Николай
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кропотухин Андрей
Смерть
Неизвестно