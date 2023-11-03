Зарубина Глафира Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошурина Нина Александровна
Отец ребёнка: Зарубин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Зарубин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно