Соловьева (Цветкова) Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения07.02.1910 ст.
Дата смерти03.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
21.09.1930
Дочь: Юзова Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
01.12.1932
Дочь: Головкина Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1936
Сын: Соловьев Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Соловьев Виктор Семенович
Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Добрякова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич
Смерть
03.09.2004
Тасинский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область