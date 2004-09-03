Соловьева (Цветкова) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Цветкова) Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.02.1910 ст.

Дата смерти

03.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1910 ст.

Отец: Цветков Емельян Михаилов

Мать: Цветкова Татиана Иоаннова

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.09.1930

Дочь: Юзова Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
01.12.1932

Дочь: Головкина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.01.1936

Сын: Соловьев Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Соловьев Виктор Семенович

Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Добрякова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Соловьев Семен Кузьмич

Смерть
03.09.2004
Тасинский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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