Толстой Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти07.06.1728
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Толстой Пётр Андреевич
Мать: Саломонида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Графиня Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Толстая Прасковья Михайловна
Бракосочетание
?.04.1711
Рождение ребёнка
30.06.1721
Мать ребёнка: Толстая Прасковья Михайловна
Суздаль, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.07.1726
Сын: Толстой Граф Петр Иванович
Мать ребёнка: Толстая Прасковья Михайловна
Смерть
07.06.1728
Соловецкий монастырь, Архангельск, Россия