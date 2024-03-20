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Толстой Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

07.06.1728

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Толстой Пётр Андреевич

Мать: Саломонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Графиня Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Толстая Прасковья Михайловна

Бракосочетание
?.04.1711

Жена: Толстая Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
30.06.1721

Сын: Толстой Андрей Иванович

Мать ребёнка: Толстая Прасковья Михайловна

Суздаль, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.07.1726

Сын: Толстой Граф Петр Иванович

Мать ребёнка: Толстая Прасковья Михайловна

Смерть
07.06.1728
Соловецкий монастырь, Архангельск, Россия
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