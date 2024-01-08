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Верещагин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Верещагин Иван Сидорович

Мать: Варвара Захарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Владимировна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ларион Иванович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Капитанов Лука Иванович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Верещагин Лука Иванович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Городовик, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Фома Иванович

Мать ребёнка: Феврония Владимировна

Ручьи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1824

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