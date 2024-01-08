Верещагин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Верещагин Иван Сидорович
Мать: Варвара Захарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Владимировна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ларион Иванович
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фома Иванович
Мать ребёнка: Феврония Владимировна
Ручьи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1824