Канукова (Тулатова) Багой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канукова (Тулатова) Багой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Дако

Мать: Тулатова Джан

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кануков Хасан

Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кануков Урускыз

Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кануков Цанкыз

Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кануков Джанхот

Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кануков Бек-Мурза Бабатович

Смерть
Неизвестно
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