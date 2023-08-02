Канукова (Тулатова) Багой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Дако
Мать: Тулатова Джан
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кануков Хасан
Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кануков Урускыз
Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кануков Цанкыз
Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кануков Джанхот
Отец ребёнка: Кануков Бек-Мурза Бабатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно