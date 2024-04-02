Мәхибәдәр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мәхибәдәр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1896

Отец: Багаутдин

Мать: Бибимәгмүрә

Смерть
Неизвестно
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