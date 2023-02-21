Несоленый Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1921
Дата смерти1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
Отец: Несоленый Иван Андреевич
Мать: Несоленая Варвара
Попал в плен 08/07/1941 Демобилизован 20/07/1946
Рождение ребёнка
27.07.1947
Дочь: Жбанова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Несоленая Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромышева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Несоленая Мария
Смерть
1992