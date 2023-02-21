Несоленый Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несоленый Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: Несоленый Иван Андреевич

Мать: Несоленая Варвара

Попал в плен 08/07/1941 Демобилизован 20/07/1946
Рождение ребёнка
27.07.1947

Дочь: Жбанова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Несоленая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромышева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Несоленая Мария

Смерть
1992
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