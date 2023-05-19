Болдырева Февронья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Февронья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Болдырева Акулина Иванова

Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Болдырева Надежда Иванова

Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Болдырев Николай Иванов

Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Болдырев Иван Иванов

Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Лукея Иванова

Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Иван Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Иван Максимов

Смерть
Неизвестно