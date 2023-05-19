Болдырева Февронья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Болдырева Акулина Иванова
Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Болдырева Надежда Иванова
Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Болдырев Иван Иванов
Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Лукея Иванова
Отец ребёнка: Болдырев Иван Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно