Левченко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1955 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Мария

Рождение ребёнка
Около 30.09.1955

Дочь: Пузанкова Галина Петровна

Мать ребёнка: Левченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Борис Петрович

Мать ребёнка: Левченко Мария

Смерть
Неизвестно
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