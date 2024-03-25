Салимуллин Тимур Рафаэлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимуллин Тимур Рафаэлевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимуллин Рафаэль

Мать: Салимуллина Татьяна Юрьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимуллина Юлия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимуллина Мария Тимуровна

Мать ребёнка: Салимуллина Юлия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимуллина Юлия

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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