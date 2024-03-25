Салимуллин Тимур Рафаэлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салимуллин Рафаэль
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салимуллина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимуллина Мария Тимуровна
Мать ребёнка: Салимуллина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салимуллина Юлия
Место жительства
Неизвестно