Ильин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1894

Сын: Ильин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ильина Екатерина Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Екатерина Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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