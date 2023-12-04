Ильин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1894
Сын: Ильин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ильина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно